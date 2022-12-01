Менеджер столичної рекламної фірми ошукав клієнтів на суму понад пів мільйона гривень

Працівник несанкціоновано втрутився у роботу автоматизованих систем, здійснив підробку інформації та виводив гроші з адмінакаунтів собі на рахунки. Наразі слідчі зібрали доказу базу та довели його причетність до 30 таких епізодів злочинної діяльності. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Шевченківського управління поліції звернувся директор однієї зі столичних фірм та повідомив, що його працівник незаконно заволодів грошима клієнтів. Правоохоронці прийняли заяву про злочин та розпочали досудове розслідування.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігора Падюка, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник протягом року працював на посаді менеджера:

«Ми з’ясували, що його робота полягала у пошуку нових партнерів, ведення статистики результатів роботи та робота з клієнтами. Отож, використовуючи панель адміністратора, порушник отримував доступ до особистих кабінетів веб-майстрів, де здійснював редагування інформації, а саме зміну особистих даних ІТ-фахівців на власні. В результаті аферист виводив грошові кошти з акаунтів собі на рахунки».

Для реалізації свого плану чоловік використовував власний ґаджет та комп’ютерну техніку, авторизувався, як працівник компанії, після чого несанкціоновано втрутився в роботу системи та здійснив редагування інформації. Наразі слідчі зібрали необхідну доказу базу та довели його причетність до 30–ти таких епізодів злочинної діяльності.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж та ч. 3 ст. 190 – шахрайство, Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва