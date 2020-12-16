Менеджмент мережі піцерій викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

За словами т.в.о Голови ДФС України Дмитра Сосиновича, в результаті проведеної спецоперації співробітники ДФС у м. Києві під час обшуків офісних та складських приміщень виявили та вилучили цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та готівкові кошти.

Попередньо встановлено, що група осіб здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом.

Фактично, службові особи одного з ТОВ, діючи у складі групи осіб, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію

товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин, приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких фактично повинен був декларуватися ТОВ.

Це призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 75 млн. грн.

ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві