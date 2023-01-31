Мер міста на Хмельниччині на смерть збив пішохода та втік з місця ДТП

Подія сталася 29 січня неподалік села Новоселиця Шепетівського району.

Посадовець за кермом автомобіля «Volkswagen Touareg», рухаючись в напрямку міста Полонне, здійснив наїзд на 51-річного пішохода. В результаті потерпілий від отриманих травм помер на місці події.

Після скоєного водій зник. Правоохоронцям за камерами відеоспостереження вдалось встановити авто та затримати його власника.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури