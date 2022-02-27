Мер Нової Каховки підтвердив, що російські військові розстріляли у машині родину з дітьми

Вони нібито не зупинилися на вимогу окупантів.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко підтвердив, що російські військові розстріляли машину з родиною.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова під час телемарафону зазначив, що, за його інформацією, «через Каховську ГЕС» переїздив «бусік», і на вимогу зупинитися, вони не зупинилися і почали їхати в бік шлюзу, і був автомобіль повністю розстріляний».

Як повідомляло видання ZAXID.NET, в перший день війни 24 лютого російські військові розстріляли під Новою Каховкою цілу сім’ю – 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

Першим про вбивство цілої сім’ї, що намагалася втекти від російських окупаційних військ, розповів 25 лютого керівник патрульної поліції України Євген Жуков, опублікувавши про це допис у Facebook. Справа у тому, що вбитими виявилися рідні патрульного поліцейського з Херсона Олега Федька (молодшого) – в один день він втратив обох батьків, дружину та двох дітей.

Рідний брат Олега Денис розповів, що після того, як росіяни вторглися на Херсонщину, сім’я місцевого патрульного Олега Федька вирішила евакуюватися з міста. Він сам був на службі, тому по його дружину з дітьми до Херсона приїхав його батько і відвіз у село Веселе біля Нової Каховки.

Проте того ж дня росіяни зайшли і у Веселе (за 70 км від Херсона), тоді родина вирішила знову втікати. Вони негайно виїхали з Веселого у Нову Каховку (відстань менше 20 км) двома машинами. У першому авто були інші родичі – троє дорослих та дитина. В другій машині їхали якраз батьки патрульного і його дружина з дітьми.

Уже на виїзді з Веселого перший автомобіль встиг проскочити перед російськими військовими, які в цей момент вже заходили у село, а друге авто не встигло.

У той час Денис Федько говорив із мамою телефоном, було близько 16:00. «Я говорив з мамою. Я все чув, як мама почала кричати, що тут [в машині] діти і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька, йому було тільки півтора місяця. А потім я почув постріли, після цього була тиша, а потім знов постріли. Було три черги по 2-3 постріли. Я зрозумів, що їх просто добивали», – розповів Федько.

Троє дорослих загинули на місці одразу. Коли росіяни відійшли, родичі з першого авто повернулися і забрали дітей, які вже майже не дихали, але ще були живими. Їх ще встигли завезли до лікарні у Нову Каховку, де вони і померли.