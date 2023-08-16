Мерія Кременчука придбала ігрові ноутбуки та інше обладнання з дикою переплатою (фото)

Виконком Кременчуцької міськради розмістив у системі Prozorro ще низку оголошень, придбавши техніку з приміткою “Українська визвольна війна”.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області придбав 15 ноутбуків Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38) за 1 486 080 грн з ПДВ.

Про це сказано на сайті публічних закупівель zakupki.prom.ua. Цю закупівлю провели без електронної системи, уклавши угоди напряму. Договір на закупівлю укладено з ТОВ “Активбуд-М”. Згідно оприлюднених даних ціна одного ноутбука склала 99 тис. грн.

Якщо порівняти вартість закупки з цінами на сайтах продажу техніки через інтернет, то ціни на такі ноутбуки в мережі дорівнють 63 тис. грн (тобто потенційна переплата з кожного ноутбука – приблизно 30 тис. грн).

Більше того, днями виконавчий комітет Кременчуцької міської ради розмістив у системі Prozorro ще низку оголошень, придбавши техніку з приміткою “Українська визвольна війна”. Усі зазначені закупівлі провели без електронної системи, уклавши угоди напряму. Мова йде про зарядні станції та планшети.

Так, зарядну станцію EcoFlow DELTA Max 1600 виконком придбав за 68 256 грн. На сайті офіційного авторизованого магазину EcoFlow в Україні така коштує 54 999 грн.

Ще 5 зарядних станцій EcoFlow DELTA коштували кременчуцькому виконкому 273 600 грн (ціна за одну – 54 720 грн). А на офіційному сайті українського EcoFlow лінійка DELTA стартує від 37 999 грн.

Крім того, виконком придбав три багатофункціональні пристрої Canon i-SENSYS MF655Cdw (5158C004) з Wi-Fi по 18 432 грн за один. Усього за три кольорових принтера заплатили 55 296 грн. В онлайн-магазинах принтер саме такої марки коштує – 14 999 грн.

Таким чином, ймовірна переплата по зазначених позиціях становить щонайменше від кількох тисяч гривень до кількох десятків тисяч гривень на одній одиниці техніки.

Кременчужани вже називають подібні закупівлі команди мера Кременчука Віталія Малецького уроками корупції, бо переплати на невеликі суми можна знайти на невеликих тендерах, щоб не привертати багато уваги.

Нагадаємо, на початку січня на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Кабінет міністрів до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони в системі Prozorro. // УНІАН