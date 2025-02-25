Мертва дитина у морозилці. Омбудсмен звʼязував нові деталі трагедії
Служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов’язки
Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку щодо випадку смерті маленького хлопчика в Одесі, якого правоохоронці знайшли в морозильній камері. Він зʼясував, що ще до інциденту від деяких служб не було належного реагування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Лубінця.
Як каже Лубінець, служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов’язки. Вони, порушивши законодавство, не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває в складних життєвих обставинах.
Нагадаємо, нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.
«Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру», – йдеться в повідомленні.
Чоловіку та жінці інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Tweet