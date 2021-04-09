Мертвонароджена дитина, як наслідок неналежного виконання професійних обов’язків – лікарю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури повідомлено про підозру лікарю акушеру-гінекологу відділення Дергачівської лікарні Харківської області за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки новонародженому у вигляді загибелі (ч. 2 ст. 140 КК України).

Як розповіла керівник Дергачівської окружної прокуратури Катерина Шевцова, в ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року 32-річна вагітна мешканка Дергачівського району доставлена до пологового відділення районної лікарні бригадою швидкої медичної допомоги з діагнозом: вагітність, 41 тиждень, пологи.

Однак, під час перебування вагітної у пологовому відділенні в порушення вимог наказів МОЗ України лікарем акушером-гінекологом відділення недообстежено стан вагітної та її плоду, призначено медичні засоби в необґрунтованих дозах та не проведено вчасно інших медичних дій, що у свою чергу призвело до мертвонародженої дитини.

Разом з цим встановлено, що при належному спостереженні за вагітною та її плодом, а також належному наданні медичної допомоги можна було б вчасно діагностувати патологічні зміни, обрати іншу тактику ведення пологів та вагітність мала закінчитися народженням живої дитини.

Довідково: як повідомлялося раніше, на початку квітня поточного року повідомлено про підозру за даним фактом іншому лікарю — завідувачу пологово-гінекологічного відділення районної лікарні Харківської області за неналежне обстеження стану вагітної та її плоду та не проведення вчасно інших медичних дій, що спричинило тяжкі наслідки новонародженому у вигляді загибелі (ч. 2 ст. 140 КК України).

Досудове розслідування проводять співробітники слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури