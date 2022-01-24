Мешканець Балти проведе за ґратами 6 років за розповсюдження дитячого порно
Прокурори Подільської окружної прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно 33-річного мешканця Балти за фактом розповсюдження дитячої порнографії.
Вироком Балтського районного суду Одеської області чоловіка визнано винним та засуджено до 6 років ув’язнення (ч. 4 ст. 301 КК України – в ред. від 20.01.2010 р.).
Встановлено, що з березня по травень 2019 року зловмисник зі своєї електронної поштової скриньки здійснив масову розсилку відеозаписів та зображень дитячої порнографії на електронні адреси користувачів мережі Інтернет.
Пресслужба Одеської обласної прокуратуриTweet