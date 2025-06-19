Мешканець Борислава під час конфлікту вбив одного чоловіка, поранив іншого і напав на поліцейського

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Борислава.

За даними слідства, у середині червня цього року в Бориславі підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння на зупинці громадського транспорту вбив одного чоловіка та поранив іншого.

Попередньо, між ними виникла суперечка. У ході конфлікту фігурант вдарив одного з чоловіків кілька разів кухонним ножем у груди, а іншого – в область голови. Внаслідок поранення 38-річний потерпілий помер на місці. Іншого – 33-річного чоловіка, госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою.

Після скоєного нападник покинув місце злочину і пішов додому.

У подальшому підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання він чинив збройний опір та наніс ножове поранення правоохоронцю.

За клопотанням сторони обвинувачення фігуранту обрано найсуворіший запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують умисне вбивство, закінчений замах на умисне вбивство та замах на вбивство працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ст. 348 КК України).

Досудове розслідування – Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури