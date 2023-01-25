Мешканець Чернігівщини жорстоко вбив собаку. Відкрито кримінальне провадження

Поліцейські викрили 50-річного мешканця Бобровиці у жорстокому поводженні з собакою, яке призвело до її загибелі. Тривають слідчі дії.

23 січня близько 12-ї години до поліції звернулася жінка з повідомленням про те, що її родич жорстоко вбив собаку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ніжинського райвідділу поліції.

Поліцейські встановили, що бобровичанин вирішив поквитатися з домашньою собакою нібито через те, що тварина викрала курку в сусідів. Чоловік ножем зарізав собаку. На місці події правоохоронці виявили рештки тварини.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Відповідно до санкції статті, зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області