Мешканець Червонограду застав у квартирі грабіжника, який вдарив його і втік

Чоловік намагався самотужки затримати зловмисника, проте той вдарив його в обличчя і втік. За фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Як встановили слідчі Червоноградського районного відділу поліції, 24 лютого, близько 13.00, невідомий чоловік, підібравши ключі до вхідних дверей, проник у квартиру в одному з будинків на вулиці Степана Бандери у Червонограді, яка належить 30-річному жителю райцентру.

У той час, як зловмисник перебував у помешканні, додому повернувся власник. Побачивши його, непроханий гість заховався у ванній, а коли господар виявив його, почав втікати, прихопивши з собою гроші у сумі одна тисяч євро та 27 тисяч гривень, а також золоті прикраси, які знайшов у квартирі. Власник помешкання переслідував зловмисника, обличчя якого було закрите маскою, і намагався затримати його самостійно, проте той завдав йому удару в обличчя та втік.

До розкриття злочину були задіяні інспектори груп реагування, слідчо-оперативна група, криміналісти, дільничні офіцери, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 31-річний мешканець Червонограда, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області