Мешканець Чугуївщини став «директором» школи при окупантах та відправляв вчителів до РФ на «підвищення кваліфікації»

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці викрили чергового колаборанта на Харківщині: ним виявився 31-річний мешканець с. Юрченкове Чугуївського району. Під час окупації села він співпрацював з російськими загарбниками.

У селі окупанти «створили» заклад освіти «Государственная бюджетная организация «Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней» на базі українського КЗ «Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради».

Колаборант добровільно погодився обійняти посаду «директора» школи при окупаційній владі.

Він зібрав списки вчителів, які були згодні працювати під керівництвом окупаційної влади держави-агресора з подальшим виїздом на проходження курсів підвищення кваліфікації до міста Бєлгород РФ.

Крім того, для впровадження у навчальному закладі російських стандартів освіти «директор» отримав від представника «відділу освіти» так званої «ВГА Волчанского района Харьковской области» методичні рекомендації у електронному вигляді щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до російських вимог.

Також окупанти передали «освітянину» близько 500 російських підручників для того, щоб діти вчились за освітніми стандартами РФ, та план проведення батьківських зборів. За «сценарієм» у аудиторії мав бути плакат або банер з російською символікою. Також планувалось запустити для учнів та батьків «видеообращение Министра просвещения РФ».

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — співробітники прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Вовчанськ) головного оперативно-розшукового відділу 4-ого прикордонного загону.

Харківська обласна прокуратура