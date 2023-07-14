Мешканець Дніпра розбещував малолітнього хлопчика по відеозв’язку

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами розбещення дитини та одержання доступу до дитячої порнографії, її зберігання без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, працюючи у магазині мобільного зв’язку, продав малолітньому хлопчику стартовий пакет та налаштував програму для відеоконференцій на його телефоні.

Маючи номер телефону дитини, чоловік почав спілкування з ним та надіслав у месенджері посилання на відеорозмову.

Користуючись малолітнім віком потерпілого, він запропонував дитині за гроші вийти на відеозв’язок оголеним, тим самим здійснивши розбещення малолітнього.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці виявили файли дитячої порнографії на його персональному комп’ютері.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури