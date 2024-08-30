Мешканець Дніпропетровщини ґвалтував, розбещував та виготовляв дитяче порно за участю трьох малолітніх дітей

Ювенальні прокурори Кам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного місцевого мешканця за фактами вчинення злочинів проти статевої свободи та недоторканості стосовно трьох малолітніх дітей (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, користуючись відсутністю дружини та фізичною перевагою, упродовж майже трьох років ґвалтував та розбещував двох падчерок – 8 та 13 років. Крім цього, вітчим примушував одну з дівчаток вступити в сексуальний зв’язок з 11-річним братом.

Під час вчинення протиправних дій стосовно дітей чоловік здійснював відеозйомку на мобільний телефон, яку потім зберігав. Правоохоронцями виявлено понад 600 фото та відеофайлів, що містять дитячу порнографію.

На даний час обвинувачений знаходиться під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділення поліції №2 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури