Мешканець Дніпропетровщини оформив кредити на суму ₴2 млн. на зниклих безвісти військовослужбовців

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину за фактами шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами ( ч. 3 ст. 190 ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Кривий Ріг здобув особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використовуючи електронно–обчислювальну техніку та дублікат сім-картки, підозрюваний оформив на ім’я військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на свої банківські рахунки та декілька разів розрахувався через термінали. Знятими коштами він розпорядився на власний розсуд.

За попередніми даними, таким способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн.

За результатами обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також потерпілі.

Досудове розслідування – слідче управління ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Офіс Генерального прокурора