Мешканець Дніпропетровщини розбещував та неодноразово ґвалтував своїх малолітніх дітей

Прокурори Нікопольської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактами зґвалтування та розбещення малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, проживаючи разом зі своїми малолітніми дітьми та користуючись їхнім безпорадним станом, вчиняв злочини проти їхньої статевої свободи. Чоловік неодноразово ґвалтував двох дочок та сина, коли дружини не було вдома.

На момент вчинення протиправних дій дітям було 8, 9 та 11 років.

Потерпілі скаржилися матері, однак вона не реагувала.

За неналежні умови утримання, невиконання батьківських обов’язків щодо захисту життя та здоров’я дітей жінку та чоловіка було позбавлено батьківських прав, а сина і доньок вилучено із неблагополучної родини. На виховання їх прийняла прийомна сім’я, де вони перебувають і дотепер.

У подальшому опікуни дізналися про вчинені стосовно дітей злочини та повідомили до поліції.

За результатами слідчих заходів і допиту дітей із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури