Мешканець Дніпропетровщини розбещував та неодноразово ґвалтував своїх малолітніх дітей

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у зґвалтуванні та розбещенні, вчинених стосовно малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, проживаючи разом зі своїми малолітніми дітьми та користуючись їхнім безпорадним станом, вчиняв злочини проти їхньої статевої свободи. Чоловік неодноразово ґвалтував двох дочок та сина, коли дружини не було вдома.

На момент вчинення протиправних дій дітям було 8, 9 та 11 років.

Потерпілі скаржилися матері, однак вона не реагувала.

За неналежні умови утримання, невиконання обов’язків щодо життя та здоров’я дітей жінку та чоловіка було позбавлено батьківських прав, а сина і доньок вилучено із неблагополучної родини. На виховання їх прийняла прийомна сім’я, де вони перебувають і дотепер.

У подальшому опікуни дізналися про вчинені стосовно дітей злочини та повідомили до поліції.

За результатами комплексу слідчих заходів, а також проведення психологічного дослідження дітей за допомогою «зеленої кімнати» інформація щодо вчинення відносно них протиправних дій підтвердилася.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури