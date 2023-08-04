Мешканець Дніпропетровщини закликав ворога наносити ракетні удари по будівлях СБУ та МВС

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури жителю м. Кам’янське повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких містяться виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у соціальній мережі Instagram поширив відео, де закликав ворога наносити ракетні удари по будівлях СБУ та МВС.

У ході обшуку за місцем мешкання чоловіка вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наявність у висловлюваннях громадянина виправдовування збройної агресії рф проти України підтвердили висновком експертизи.

Наразі за клопотанням прокурора суд взяв його під варту.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора