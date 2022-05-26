Мешканець фейкової ППМР організовував теракти в Одесі на замовлення російських кураторів

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за фактом вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, наприкінці минулого року іноземець, за вказівкою російських кураторів, планував та реалізовував на території Одещини терористичні акти.

До вчинення злочинів обвинувачений залучив свого знайомого громадянина України та, щоб перевірити готовність і професійні навички «найманця», надав йому завдання забруднити червоною фарбою пам’ятний знак «героям Небесної Сотні» у сквері біля Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка в Одесі.

В підтвердження своїх протиправних дій чоловік передав «замовнику» фото пошкодженого пам’ятного знаку та отримав 400 доларів США винагороди за виконану «роботу».

Впевнившись, що «виконавець» добре впорався із покладеним на нього завданням, іноземець, детально проінструктувавши, доручив чоловікові підпалити військові автомобілі, що знаходились на території однієї з військових частин в Одесі, за 800 доларів США винагороди. При цьому зазначив, що вказаний терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України, порушить громадську безпеку, населення України буде залякане, а також буде нанесена матеріальна шкода військовому майну та обороноздатності Збройних сил України.

Під час передачі вищезазначених коштів «виконавцю» за підпал авто зловмисник був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ захисту національної державності УСБУ в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено від 7 до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури