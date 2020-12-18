Мешканець Харківщини отримав 7 років позбавлення волі за незаконне переправлення осіб через держкордон

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Дергачівський районний суд Харківської області визнав винним 39-річного чоловіка у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що мешканець смт Солоницівка Дергачівського району домовився з громадянином Азербайджану, який нелегально перебував на території України, вивезти його до РФ. Вартість «послуги» склала 500 доларів США.

28 листопада 2019 року приїхав до митно-прикордонного пункту пропуску «Гоптівка» на автомобілі, всередині якого в спеціально обладнаній схованці, за каністрами з пальним, перебував нелегал. Пройшовши спрощений митний контроль, водій перетнув державний кордон України в напрямку пункту пропуску «Нехотєєвка» РФ. Там його і було викрито.

Під час судового розгляду обвинувачений відмовився від надання свідчень. Проте наданих стороною обвинувачення доказів виявилось достатньо для постановлення обвинувального вироку із застосуванням спеціальної конфіскації.

Вирок суду не набрав чинності, оскільки триває його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури