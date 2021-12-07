Мешканець Харківщини, який наніс поліціянту тілесні ушкодження, отримав реальну міру покарання

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 35-річного чоловіка за фактом умисного заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, під час досудового розслідування встановлено, що у селі Цупівка Харківської області 35-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, натравлював на перехожих свою собаку породи пітбуль.

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На неодноразові вимоги працівників поліції щодо припинення вказаних дій чоловік не реагував та продовжував поводити себе агресивно, натравлюючи собаку вже на правоохоронців.

Після цього чоловік підійшов до одного з поліціянтів та вдарив його головою у чоло, від чого у правоохоронця почалася кровотеча.

Вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 02 грудня 2021 чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура

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