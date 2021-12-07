Мешканець Харківщини, який наніс поліціянту тілесні ушкодження, отримав реальну міру покарання

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 35-річного чоловіка за фактом умисного заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, під час досудового розслідування встановлено, що у селі Цупівка Харківської області 35-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, натравлював на перехожих свою собаку породи пітбуль.

На неодноразові вимоги працівників поліції щодо припинення вказаних дій чоловік не реагував та продовжував поводити себе агресивно, натравлюючи собаку вже на правоохоронців.

Після цього чоловік підійшов до одного з поліціянтів та вдарив його головою у чоло, від чого у правоохоронця почалася кровотеча.

Вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 02 грудня 2021 чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура