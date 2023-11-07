Мешканець Херсону очолював при окупантах захоплене суднобудівне підприємство та забезпечив ворога матеріальними ресурсами

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом пособництва державі-агресору, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством встановлено, що з серпня 2022 року обвинувачений надавав допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора. Він обійняв псевдопосаду директора захопленого оборонного державного суднобудівного підприємства, яке було перейменовано у так зване «Государственное унитарное предприятие «Паллада».

Обвинувачений організовував роботу незаконно створеного підприємства, зареєстрував його в окупаційних органах відповідно до законодавства рф, відкрив рахунки у російському банку, формував штат працівників та призначав їх на посади. Виконував інші організаційно – розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Також фігурант забезпечив війська країни-агресора матеріальними ресурсами, серед яких буксири, баржа, плавучий кран для переправлення військової техніки та особового складу окупаційних військ на лівобережжя Херсонської області. Чим завдав державі збитків на понад 12 млн грн.

Прокурором в інтересах держави заявлено цивільний позов про відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків на вказану суму.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури