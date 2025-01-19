Мешканець Хмільницького району вдарив знайомого сокирою та ще живого хотів закопати у полі

Під час конфлікту 28-річний зловмисник наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Намагаючись приховати злочин, фігурант мав намір закопати потерпілого у полі. Раніше судимий зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинений злочин йому загрожує до 12 років за ґратами.

Як розповів начальник Хмільницького районного відділу поліції Валерій Романюк, до поліції зателефонував співвласник ферми та повідомив, що один із його працівників побив іншого на території господарства.

Працівники поліції, які прибули на місце події, виявили 46-річного потерпілого у полі, неподалік від підсобних приміщень ферми. Його одразу доставили до лікарні. Під час надання медичної допомоги він помер.

Причетного до злочину 28-річного фігуранта поліцейські затримали на території цієї ж ферми. Він переховувався в одному із господарських приміщень.

Попередньо встановлено, що затриманий декілька разів вдарив потерпілого сокирою. Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, зловмисник завантажив його на тачку та вивіз у поле. Там він мав намір закопати тіло.

Згодом потерпілий прийшов до свідомості, й фігурант кілька разів ударив його лопатою та втік.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Затриманий раніше потрапляв в поле зору поліції за вчинення ряду крадіжок та наркозлочину.

За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Хмільницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області