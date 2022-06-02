Мешканець Івано-Франківська дав прочухана розбійникам, які напали на нього з пістолетом та ножем

За клопотанням Окружної прокуратури міста Івано-Франківська обрано запобіжний захід стосовно двох підозрюваних у вчиненні розбою з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства та із проникненням у житло, в умовах воєнного стану ( ч. 4 ст. 187 КК України).

Стосовно підозрюваних 02.06.2022 року застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права на внесення застави.

За даними слідства, 47-річний та 28-річний чоловіки з метою незаконного заволодіння коштами увірвалися до квартири в обласному центрі та вимагали від господарів передати їм гроші. Отримавши відмову, зловмисники погрожували пістолетом та ножем, а господар чинив опір їх незаконним посяганням та спробував їх затримати.

Після цього нападники почали втікати з місця події, але були затримані перехожими та поліцейськими.

Підозрювані – вітчим та пасинок, раніше не судимі.

За розбій, вчинений в умовах воєнного стану їм загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура