Мешканець Івано-Франківська дав прочухана розбійникам, які напали на нього з пістолетом та ножем
За клопотанням Окружної прокуратури міста Івано-Франківська обрано запобіжний захід стосовно двох підозрюваних у вчиненні розбою з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства та із проникненням у житло, в умовах воєнного стану ( ч. 4 ст. 187 КК України).
Стосовно підозрюваних 02.06.2022 року застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права на внесення застави.
За даними слідства, 47-річний та 28-річний чоловіки з метою незаконного заволодіння коштами увірвалися до квартири в обласному центрі та вимагали від господарів передати їм гроші. Отримавши відмову, зловмисники погрожували пістолетом та ножем, а господар чинив опір їх незаконним посяганням та спробував їх затримати.
Після цього нападники почали втікати з місця події, але були затримані перехожими та поліцейськими.
Підозрювані – вітчим та пасинок, раніше не судимі.
За розбій, вчинений в умовах воєнного стану їм загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet