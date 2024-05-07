Мешканець Івано-Франківська втратив заощадження, виконавши умови невідомого додзвонювача

Аферист представився співробітником банку та вивідав у потерпілого банківські та персональні дані. Поліцейські встановлюють обставини події.

До Івано-Франківського РУП звернувся 76-річний чоловік, який повідомив, що потерпів від шахраїв. Як з’ясували правоохоронці до заявника зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку, та повідомила, що з банківської карти начебто намагаються зняти кошти шахраї. Відтак запропонувала чоловіку відкрити новий рахунок, а для цього потрібно було назвати останні цифри рахунку та пін-код, що заявник і зробив. Невдовзі з його рахунку списали майже 19 000 гривень.

Поліція Прикарпаття застерігає від такої шахрайської схеми:

– не виконуйте умови та прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками;

– за жодних обставин не переказуйте кошти на будь-які інші рахунки осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками;

– не розголошуйте реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку;

– тримайте в секреті: три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів;

– встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою;

– якщо Ви зрозуміли, що випадково розкрили дані платіжної картки шахраям або по вашій картці проходять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до Інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, вказаним на звороті картки.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини