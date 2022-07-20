Мешканець Крижополя наніс чоловіку смертельні тілесні ушкодження

Днями під час конфлікту 43-річний мешканець Крижополя спричинив тілесні ушкодження 35-річному місцевому жителю. Потерпілий під час надання медичної допомоги помер у лікарні, зловмисник поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Як розповів начальник Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції Олег Бурдейний, повідомлення про госпіталізацію чоловіка до поліції надійшло від лікарів. Згодом він помер і медики з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілого – характерні для побиття.

В ході проведення розшукових заходів працівники поліції встановили та затримали зловмисника, причетного до злочину. Ним виявився 43-річний місцевий житель, раніше не судимий. Чоловік ногою наніс потерпілому кілька ударів в ділянку черевної порожнини.

Правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області