Мешканець Київщини під виглядом поліцейського вимагав $5000 за непритягнення до відповідальності 

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київської області за фактами шахрайства та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 353 КК України).

До правоохоронних органів звернувся громадянин та повідомив, що невідомий чоловік, який представився слідчим Головного слідчого управління Нацполіції України, вимагає у нього гроші.

За даними слідства, «правоохоронець» по телефону попередив чоловіка про здійснення стосовно нього досудового розслідування за фактом створення незаконних збройних формувань та незаконного поводження зі зброєю.

Під час розмови він почав вимагати у чоловіка 5 тис доларів США, обіцяючи допомогти уникнути відповідальності, а у разі відмови бути готовим до затримання та проведення обшуку. На підтвердження своїх повноважень «слідчий» відправив чоловіку фото свого службового посвідчення, приховавши окремі дані.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання підозрюваним грошових коштів у два етапи. Під час передачі другої частини – 4700 доларів США його затримали.

Після встановлення особи з’ясувалося, що він не має жодного відношення до правоохоронних органів, а його посвідчення є фейковим. Заробити у такий спосіб підозрюваний вирішив, дізнавшись, що заявник цікавився зброєю на сайті з продажу військового антикваріату та спорядження.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводу КМУ ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура