Мешканець Київщини проведе за ґратами 8 років за розбійний напад на знайому

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури мешканця Київщини визнано винним у скоєнні розбійного нападу та викраденні документів (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурори у суді довели, що у серпні 2023 року в селі Лісники з метою заволодіння чужим майном чоловік через вікно проник до будинку знайомої.

Засуджений напав на господарку дому та декілька разів вдарив жінку по голові та обличчю. Погрожуючи ножем, він заволодів майном потерпілої, зокрема ювелірними прикрасами, мобільним телефоном та банківською карткою.

Вироком суду нападника засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Нині він перебуває під вартою.

Київська обласна прокуратура