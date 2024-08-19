Мешканець Київщини у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння спричинив ДТП, в якій загинула дитина

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактом порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 17 серпня на автодорозі між селами Двірківщина і містом Яготин.

За даними слідства, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, підозрюваний не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП 9-річний пасажир – син водія, загинув на місці події.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокуратури до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура