Мешканець Київщини в соціальних мережах поширював дописи із запереченням російської збройної агресії проти України

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на власному акаунті в соціальній мережі «Facebook» поширив дописи пропагандистського характеру. У одному з них мова йшла про те, що Україна розпадеться на маленькі шматочки і перестане існувати як суверенна держава.

Відповідно до висновку судової лінгвістичної експертизи, в дописах заперечувалася збройна агресія рф проти України та представлялася як внутрішній громадянський конфлікт.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура