Мешканець Київщини вимагав від підприємця $700 тис. за вирішення неіснуючих проблем із землею

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом шахрайства в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж липня-листопада 2024 року підозрюваний вимагав від власника суб’єкта господарської діяльності 700 тис доларів США. За таку суму підозрюваний обіцяв, що правоохоронці не будуть реагувати на нібито порушення законодавства під час набуття підприємцем права власності на 25 га землі. Він посилався на нібито впливових знайомих серед правоохоронців та посадовців державних органів, які допоможуть вирішити «проблеми».

Правоохоронці задокументували одержання підозрюваним частини грошових коштів у сумі 200 тис доларів США, його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі встановлюються особи з числа правоохоронних та інших державних органів, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР, оперативний супровід – ТУ ДБР, розташованим у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора