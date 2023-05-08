Мешканець Київщини зарізав 16-річну доньку та намагався вбити 12-річного сина – «помстився» дружині

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами умисного вбивства доньки та замаху на вбивство малолітнього сина (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

Вночі, 2 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки підозрюваний відламав внутрішню ручку вхідних дверей.

У ході суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину.

У той час, побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців.

Після вчиненого чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Встановлюються всі обставини скоєння злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора