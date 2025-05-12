Мешканець Київщини заволодів земельною ділянкою, на якій розташований корпус дитячої лікарні

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного мешканця Київщини у використанні завідомо підробленого документа та заволодінні шляхом обману земельною ділянкою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, використовуючи підроблений державний акт на право власності, незаконно заволодів земельною ділянкою в місті Васильків, на території якої розташований корпус дитячої лікарні.

Внаслідок незаконних дій чоловіка земельна ділянка відчужена із комунальної власності громади та завдано майже 200 тис. грн збитків місцевому бюджету.

На земельну ділянку накладено арешт із забороною вчиняти дії щодо володіння, користування та розпорядження нею.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області

Примітка: відповідно статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура