Мешканець Київщини зберігав понад 100 тисяч файлів порнографічного характеру за участі дітей
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину, який зберігав вдома фото та відео файли порнографічного характеру за (ч. 1 ст. 301-1 КК України).
За даними слідства, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання мешканця Бучанського району на його персональному комп’ютері виявили понад 100 тисяч файлів, які згідно з висновком експерта, є дитячою порнографією.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу працівників відділу протидії кіберзлочинам в Київській області.
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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