Мешканець Львівщини намагався незаконно ввезти до України техніку Apple і Samsung на ₴3 млн

21 червня у пункті пропуску “Шегині” на Львівщині митники зупинили спробу ввезення контрабандної техніки на 3 мільйони гривень.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що 64-річний мешканець області, повертаючись автомобілем із приватної поїздки до Польщі, прибув в пункт пропуску “Шегині-Медика” автомобілем.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу “зелений коридор”, заявивши, що не перевозить товарів, що підлягають декларуванню та оподаткуванню

Але під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили в багажному відділенні 1916 пар бездротових навушників APPLE і Samsung.

За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.

За попередніми даними, вартість незадекларованих товарів становить близько 3 млн гривень.

На упаковках великої кількості товару вказані однакові серійні номери, що не характерно для оригінальної продукції виробників Apple та Samsung і може свідчити про те, що товар не є оригінальним. // LB.ua