Мешканець Львова палицею забив до смерті собаку

Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до восьми років.

Як встановили правоохоронці, у вересні цього року 84-річний чоловік на прохання сусідки, прив’язав її собаку до дерева. Після чого наніс тварині не менше 4-х ударів по голові дерев’яною палицею, спричинивши смертельні травми.

До розкриття злочину були задіяні оперативники, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Львівської області