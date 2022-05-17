Мешканець Миколаївщини відповідатиме за розбійний напад в умовах воєнного стану

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Миколаївщини за фактами готування до розбою, поєднаного з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, що до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що раніше судимий за умисне вбивство чоловік, з метою заволодіння коштами, планує скоєння розбійного нападу на свого роботодавця.

Нападник ретельного готувався до злочину, озброївшись вогнепальною зброєю та іншими предметами, зокрема скотчем, маскою та рукавичками. Крім того, зловмисник підшукав військову форму для безперешкодного проникнення до квартири під виглядом перевірки приміщення на наявність переховування ворожих ДРГ.

Так, на початку квітня цього року обвинувачений прибув до будинку потерпілого одесита, де шляхом зламу вхідних дверей потрапив до домоволодіння. Однак, здійснити задумане завадили правоохоронці, які затримали нападника на місці події.

Наразі нападник перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського Управління ДВБ НП України.

За цей злочин Законом передбачено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури