Мешканець міста Нова Одеса незаконно виготовляв алкогольні напої (фото)

Миколаївська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного мешканця міста Нова Одеса за фактом незаконного виготовлення етилового спирту та алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 204 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи жодних ліцензій, у спеціально облаштованому приміщенні у Новій Одесі, незаконно виготовив майже 1500 літрів етилового спирту, та понад 1000 літрів алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам діючих державних стандартів до даного виду продукції.

За клопотанням прокурора слідчим суддею на вилучену незаконно виготовлену продукцію та обладнання для її виготовлення накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП в області за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура