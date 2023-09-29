Мешканець Миколаєва передавав ворогу дані про військові та цивільні об’єкти

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного мешканця м. Миколаєва у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у закінченому замаху на пособництво у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що на початку 2023 року обвинувачений добровільно погодився співпрацювати з представниками спецслужб рф. Він збирав та передавав через месенджер «Telegram» інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Також у червні 2023 року держзрадник передав координати розташування об’єктів цивільної інфраструктури на території міста Миколаєва. При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах та передбачав його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді загибелі цивільного населення та руйнуванням цивільних об’єктів – житлових будинків.

Під час обшуку у зловмисника виявлено гаджети, які використовувались ним для прихованого листування з представниками російських спецслужб.

Зрадник перебуває під вартою.

Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура