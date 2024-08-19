Мешканець Миколаєва перерахував шахраям ₴95 тисяч за неіснуючу автівку

На одній з інтернет-платформ мешканець Миколаєва хотів придбати Volkswagen Passat. У результаті шахраї ошукали чоловіка на 95 тисяч гривень. Нині правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особу зловмисника.

Покупець кілька разів перераховував гроші нібито на сплату адміністративних послуг митної служби та за доставку автівки з іншої країни. Після того, як продавець в черговий раз не вийшов на зв’язок, заявник зрозумів, що мав справу з шахраями. Нині дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Якщо плануєте зробити покупу онлайн, поліцейські рекомендують:

– завжди слід перевірити майданчик, на якому купуєте, намагайтесь замовляти у онлайн-магазинах та сайтах, які перевірені часом та відомі серед людей;

– не розголошуйте інформацію про платіжну картку та не вводьте такі данні на сторонніх ресурсах, а саме: термін дії; код СVC2/ CVV2, ПІН-код;

– якщо часто купуєте в інтернеті, краще оформити окрему банківську карту для цього і переказувати на цю карту виключно суму, необхідно для сплати за товар;

– підключіть смс-інформування стосовно операцій з вашими платіжними картками.

Варто пам’ятати основне правило покупок в інтернеті – передоплату товару можна вносити тільки перевіреним продавцям, якщо ж продавець вам невідомий, оплачуйте товар тільки після отримання.

Якщо ви все таки стали жертвою аферистів, не зволікайте і телефонуйте 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області