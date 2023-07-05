Мешканець Миколаєва завдав тяжких тілесних ушкоджень чоловікові

3 липня, до відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у дворі неподалік біля будинку лежить невідомий чоловік з ножовим пораненням. Медики госпіталізували потерпілого, нині він перебуває у реанімаційному відділенні.

Очевидці надали поліцейським прикмети нападника та упродовж нетривалого часу співробітники патрульної поліції розшукали зловмисника у сусідньому дворі.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого 38-річний чоловік вдарив ножем свого знайомого.

Слідчі затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області