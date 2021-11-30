Мешканець Новоайдару незаконно збував метадон, отриманий за програмою замісної терапії для наркозалежних
За процесуального керівництва Щастинської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю селища Новоайдар Щастинського району за фактом незаконного збуту метадону, що відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено (ч. 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, упродовж травня-листопада 2021 року 38-річний чоловік, раніше двічі судимий за незаконний обіг наркотиків, займався реалізацією метадону. Підозрюваний отримував препарат за програмою замісної підтримувальної терапії для наркозалежних людей. Реалізовував метадон під час особистої зустрічі з покупцями, передачі наркотовару та отримання коштів.
Наразі за доводами прокурорів Новоайдарським районним судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Слідство у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими Щастинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, триває.
За вчинення злочину особі загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)