Мешканець Одещини проведе за ґратами 9 років за спробу зґвалтування 15-річної знайомої та крадіжку її телефону

Одеський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції стосовно 19-річного мешканця Ізмаїльського району, яким його визнано винним у незакінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини та крадіжці (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 185 КК України).

Вироком Ізмаїльського міськрайонного суду, що наразі набрав законної сили, зловмисника засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у червні минулого року парубок, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вночі проник до будинку своєї 15-річної знайомої та таємно викрав мобільний телефон. Далі, продовжуючи свої злочинні дії, зловмисник розбудив дівчину та шляхом обману, під приводом зустрічі з її братом, який начебто чекав її на вулиці, виманив неповнолітню потерпілу з будинку. Після чого, в дворі будинку накинувся на неї з метою зґвалтування, проте закінчити свої дії засуджений не встиг, оскільки на крики потерпілої про допомогу вибігла бабуся останньої, чим фактично перешкодила завершенню злочину.

Хлопець вчинив спробу зґвалтування та крадіжку у період іспитового строку, за 15 днів до скоєного він був засуджений за викрадення автомобілю.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури