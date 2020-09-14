Мешканець Полтавщини реалізовував «з-під поли» пиво сумнівної якості, ухилившись від сплати понад ₴7,5 млн. податків

Податковою міліцією ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинено реалізацію слабоалкогольних напоїв (пива) сумнівної якості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено, що мешканець м. Полтави, не будучи зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності, організував реалізацію слабоалкогольних напоїв (пива) через мережу роздрібних магазинів, не декларуючи при цьому отримані доходи та не сплачуючи податки до бюджету.

У результаті вищевказаних умисних дій до бюджету не надійшли кошти у сумі понад 7,5 млн гривень.

В рамках вищевказаного кримінального провадження проведено 36 обшуків у встановлених місцях реалізації та зберігання алкогольних напоїв, під час яких вилучено не обліковані готівкові кошти у сумі понад 2 млн гривень, торговельне обладнання (охолоджувачі для напоїв, POS термінали тощо), комп’ютерну техніку, відеореєстратори, носії інформації, мобільні телефони, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності, а також документи фінансово-господарської звітності.

Крім того, «підприємець» не надав жодної інформації про походження пива, сертифікати якості товару та не забезпечував умови його зберігання, оскільки пиво належить до категорії харчової продукції та швидко псується.

Робота магазинів здійснювалася з порушенням діючих санітарних та торговельних норм. Продавці магазинів не мали належного оформлення, згідно з трудовим законодавством, та санітарних книжок.

На даний час слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Державна фіскальна служба України