Мешканець постраждалого від вибуху будинку у Києві почав сварку і вкусив поліцейського (відео)

У пятницю, 23 червня, біля постраждалого від вибуху будинку на Малишка стався конфлікт між родиною – власниками однієї з квартир та правоохоронцями, які проводять на місті слідчі дії.

Ще від самого ранку чоловік конфліктував з іншими мешканцями будинку. Це все бачив журналіст на місці трагедії, передає Інформатор.

Потім, близько 12:30, сімейна пара змогла зайти у свою квартиру на 4 поверсі та забрати речі. Вже після цього подружжя підійшло до намету поліції, де приймають заяви про пошкодження майна та надають всебічну допомогу, і чоловік почав скандалити з психологами столичної поліції: кричати й виражатися нецензурною лайкою.

Після спроб заспокоїти чоловіка словами він вдарив одного з правоохоронців. Що було далі – дивіться на відео.

Подружжя доставили до райвідділку.

Як повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс щодо цієї події, сімейна пара почала конфліктувати з мешканцями у черзі, з правоохоронцями та рятувальниками, бо їм потрібно було швидше інших пройти до квартири, чи надати дані по пошкодженням. В результаті конфлікту чоловік почав агресивно поводитись та навіть вкусив одного з правоохоронців. Наразі його затримали та відвезли до Дніпровського райвідділку поліції. Пізніше цій події буде надана правова кваліфікація.