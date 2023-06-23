Мешканець постраждалого від вибуху будинку у Києві почав сварку і вкусив поліцейського (відео)
У пятницю, 23 червня, біля постраждалого від вибуху будинку на Малишка стався конфлікт між родиною – власниками однієї з квартир та правоохоронцями, які проводять на місті слідчі дії.
Ще від самого ранку чоловік конфліктував з іншими мешканцями будинку. Це все бачив журналіст на місці трагедії, передає Інформатор.
Потім, близько 12:30, сімейна пара змогла зайти у свою квартиру на 4 поверсі та забрати речі. Вже після цього подружжя підійшло до намету поліції, де приймають заяви про пошкодження майна та надають всебічну допомогу, і чоловік почав скандалити з психологами столичної поліції: кричати й виражатися нецензурною лайкою.
Після спроб заспокоїти чоловіка словами він вдарив одного з правоохоронців. Що було далі – дивіться на відео.
Подружжя доставили до райвідділку.
Як повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс щодо цієї події, сімейна пара почала конфліктувати з мешканцями у черзі, з правоохоронцями та рятувальниками, бо їм потрібно було швидше інших пройти до квартири, чи надати дані по пошкодженням. В результаті конфлікту чоловік почав агресивно поводитись та навіть вкусив одного з правоохоронців. Наразі його затримали та відвезли до Дніпровського райвідділку поліції. Пізніше цій події буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в 16-поверховому будинку у Дніпровському районі стався вибух. Наразі відомо про трьох загиблих. Причини вибуху з’ясовують фахівці. Постраждалим родинам із 16-поверхового будинку в Дніпровському районі Києва, які потребують переселення, місто надасть тимчасове житло.