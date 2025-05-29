Мешканець Прикарпаття завдав смертельні ножові поранення своєму знайомому

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Косівського району за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2024 року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння позбавив життя свого товариша. Між чоловіками стався конфлікт під час якого чоловік взяв до рук ніж та наніс ним не менше десяти ударів по тілу 23-річного потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Обвинувачений перебуває під вартою. За вказані правопорушення йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура