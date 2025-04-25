Мешканець Слов’янська передавав інформацію про місця дислокації Сил оборони – йому повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у грудні 2024 року мешканець Слов’янська в Telegram спілкувався зі своєю знайомою, яка виїхала до рф. Під час розмов чоловік передавав їй інформацію воєнного характеру. Ці дані він дізнавався у ході прогулянок містом.

Зокрема, у текстових повідомленнях агент зазначав локації будівель, де розміщувались техніка та підрозділи Сил оборони. Крім того, вказував на об’єкти цивільної інфраструктури й фортифікаційні споруди, розташовані в Краматорському районі. Своїми діями чоловік сприяв ворогу у веденні бойових дій на Донеччині.

Протиправну діяльність підозрюваного припинено. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора