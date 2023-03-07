Мешканець столиці відповідатиме за домашнє насильство щодо своєї бабусі

Чоловік кричав, ображав нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою родичці. Поліцейські склали на порушника адміністративні матеріали, а районний суд призначив покарання у вигляді громадських робіт.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що у квартирі на вулиці Татарська, дебоширить її п’яний онук. За вказаною адресою оперативний черговий направив мобільну групу протидії домашньому насильству Шевченківського управління поліції.

Як розповіла начальник сектору протидії домашньому насильству Шевченківського управління поліції Тетяна Наливка, по прибуттю правоохоронці поспілкувались із 85-річною бабусею кривдника та з’ясували, що онук вчинив відносно неї домашнє насильство психологічного характеру:

«Перебуваючи напідпитку чоловік кричав, ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою. З дебоширом ми провели профілактичну бесіду, склали адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис. Окрім того, ми попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі повторного вчинення правопорушення».

За результатами зібраних матеріалів Шевченківський районний суд призначив порушнику покарання у вигляді громадських робіт.

Нагадуємо контакти служб для постраждалих від домашнього насильства осіб:

– Національна поліція України -102

– гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47

– національна дитяча гаряча лінія – 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-111 (безкоштовно з мобільних)

– національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 0 800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-123 (безкоштовно з мобільних)

– цілодобова правова допомога – 0 800 213 103.

Відділ комунікації поліції Києва