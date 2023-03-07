Мешканець столиці відповідатиме за домашнє насильство щодо своєї бабусі

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Чоловік кричав, ображав нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою родичці. Поліцейські склали на порушника адміністративні матеріали, а районний суд призначив покарання у вигляді громадських робіт.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що у квартирі на вулиці Татарська, дебоширить її п’яний онук. За вказаною адресою оперативний черговий направив мобільну групу протидії домашньому насильству Шевченківського управління поліції.

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Як розповіла начальник сектору протидії домашньому насильству Шевченківського управління поліції Тетяна Наливка, по прибуттю правоохоронці поспілкувались із 85-річною бабусею кривдника та з’ясували, що онук вчинив відносно неї домашнє насильство психологічного характеру:

«Перебуваючи напідпитку чоловік кричав, ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою. З дебоширом ми провели профілактичну бесіду, склали адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис. Окрім того, ми попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі повторного вчинення правопорушення».

За результатами зібраних матеріалів Шевченківський районний суд призначив порушнику покарання у вигляді громадських робіт.

Нагадуємо контакти служб для постраждалих від домашнього насильства осіб:
– Національна поліція України -102
– гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47
– національна дитяча гаряча лінія – 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-111 (безкоштовно з мобільних)
– національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 0 800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-123 (безкоштовно з мобільних)
– цілодобова правова допомога – 0 800 213 103.

Відділ комунікації поліції Києва

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