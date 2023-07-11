Мешканець столиці виправдовував російську збройну агресію та закликав чинити супротив «нечисті»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 36-річному мешканцю столиці за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України ( ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, використовуючи власну сторінку у соцмережі «TikTok», поширював для необмеженого кола користувачів відеозаписи блогера, в яких містилися виправдування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України.

У поширюваних підозрюваним відеоматеріалах блогер закликав усіх глядачів контенту не терпіти «нечисть» та беззаконня, об’єднуватися, створювати свою армію та чинити супротив «нечисті» та «гнати її зі Святої Русі».

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що вказані висловлювання мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Блогеру, який зафіксований на відео, раніше повідомлено про підозру та обвинувальний акт скеровано до суду за обвинуваченням у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовуванні збройної агресії рф проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура