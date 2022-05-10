Мешканець сумщини поцупив гроші односельчанки, які вона довірила його «тривожній сумці»

Скориставшись довірливим ставленням потерпілої, зловмисник шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 6000 гривень. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження і тепер за скоєне він постане перед судом.

До поліцейського офіцера громади звернулася 82-річна мешканка одного із сіл Охтирського району та повідомила про те, що з її будинку зникли грошові кошти.

В ході проведення перевірки було встановлено, що в кінці лютого потерпіла, у зв’язку з проведенням бойових дій на території району, дозволила тимчасового пожити в своєму будинку знайомому 44-річному односельчанину. Перебуваючи в довірливих відносинах з останнім, заявниця поклала до його «тривожної сумки» свої документи і грошові кошти на зберігання.

Скориставшись цим, зловмисник привласнив грошові кошти останньої та втратив їх для власних потреб.

Через деякий час, потерпіла забрала свої документи та грошові кошти в односельчанина, але не звернула увагу на суму, яку отримала назад. Згодом заявниця перерахувала свої заощадження та виявила відсутність 6000 гривень, про що і повідомила до поліції.

За даним фактом слідчими розпочате кримінальне провадження, відтак за скоєне зловмиснику доведеться відповідати перед судом.

Відділ комунікації поліції Сумської області